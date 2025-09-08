Yurt Dışına Çıkış Harcı 1000 Lira

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCIYLA İLGİLİ YENİ DÜZENLEME

Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda yurt dışına çıkış harcı 1000 liraya çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan bu karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu. Daha önce 710 Türk Lirası olan yurt dışına çıkış harç tutarı, imzalanan kararla birlikte önemli bir artış gösterdi.

YÜKSELTİLEN HARÇ ÜCRETİ UYGULAMASI BAŞLIYOR

Resmi Gazete’de yer alan bilgiye göre, yurt dışına çıkış harcı 710 liradan 1000 liraya yükseltiliyor. Bütün bu değişiklik, bu geceden itibaren geçerli olacak ve yeni harç tutarı uygulamaya koyulacak. Bu kararla birlikte yurtdışına seyahat planlayan vatandaşların harç bedeli artmış oldu.