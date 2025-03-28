Yurt Dışına Nakit Taşıma Limiti Arttı

Yeni değişiklik ile beraber yurt dışına çıkarken yanınızda taşınabilecek nakit para miktarında önemli bir güncelleme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu tebliğ ile birlikte, daha önce 25 bin lira olan nakit taşıma üst sınırı 185 bin lira haline geldi. Yolcular, 185 bin TL’yi aşan Türk parası ve Türk parası ile yapılan ödemeleri beyan etmek için Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nakit beyan formu ile gümrük idarelerine başvuracak.

TÜRK YATIRIMCILARA YENİ REGLASYON

Başka bir değişiklik ile, bedel transferlerinin bankalar aracılığıyla yapılması şartıyla, yurt dışındaki mali piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin, diğer sermaye piyasası araçlarının, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımı yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bankalar ve aracı kurumlar üzerinden gerçekleştirilecek. Ancak, Türkiye’deki yerleşik kişilere yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yapılmaması şartıyla, yurt dışında yerleşik mali kuruluşlarla yapılan türev işlemleri için bankalar ve aracı kurumlar kullanmak zorunlu değil, fakat bu işlemlere ilişkin bedel transferleri bankalar aracılığıyla gerçekleştirilmek zorunda.

KALDIRAÇLI İŞLEMLERDEKİ YENİ DÜZENLEME

Türkiye’de yerleşik bireylerin kaldıraçlı işlemleri ve benzer hükümlere tabi olan türev araçları alım satımları yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla yapılabiliyor. Yetkilendirilmiş kuruluşlar dışındaki kişilerin bu işlemlere aracılık etmesi yasak ve bu tür işlemler için yurt dışına transfer gerçekleştirilemeyecek. 32 sayılı Karar’ın 6’ncı maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca, bu tür işlemlerin önlenmesi için gerekli önlemler alınacak ve bu fıkraya aykırı işlemler tespit edilirse Bakanlığa bildirimde bulunulacak.