Yurt Dışında Gayrimenkul Yatırımı Artıyor

TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞI GAYRİMENKUL YATIRIMLARI

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Türk vatandaşlarının yurt dışında gayrimenkul yatırımı yapmalarının ana sebebinin, Türkiye piyasasında ikinci bir gayrimenkul edinmek isteyenler için uygulanan ciddi kısıtlamalar olduğunu söylüyor. “Bu durum da gayrimenkul yatırımcısının yurt dışına kaymasına neden oluyor” diyor.

Özelmacıklı, son 10 yıl içinde Türk vatandaşlarının yurt dışındaki gayrimenkul yatırımlarının 20 kat artarak, 130 milyon dolardan 2,51 milyar dolara ulaştığını belirtiyor. Sadece geçtiğimiz bir yıl içinde yatırım miktarında yüzde 20,5 oranında bir artış görüldüğünü, 2025’in ilk çeyreğinde ise bu miktarın 561 milyon dolar olarak gerçekleştiğini vurguluyor. Türk vatandaşlarının en çok yatırım yaptığı bölgeler arasında Dubai de öne çıkıyor. Temmuz 2025 verilerine göre, Dubai’ye yapılan Türk yatırımı 3 milyar dolar seviyesine ulaştı. Özelmacıklı, “2024 yılı itibarıyla Türk vatandaşları, Dubai’ye en fazla yatırım yapan ülkeler arasında 7’nci sırada yer aldı” diye ekliyor.

NEDEN YURT DIŞINI TERCİH EDİYORLAR?

Mustafa Hakan Özelmacıklı, yurt dışını tercih etme sebepleri arasında “Ev sahibi-kiracı sorunları, yüksek enflasyon, kira amortismanındaki dengesizlikler ve AB üyesi ülkelerdeki ‘Golden Visa’ uygulamalarını” sıralıyor. Bu sebepler, Türk vatandaşlarının yurt dışındaki gayrimenkul yatırımlarını artıran etkenlerin başında geliyor.

DUBAİ’NİN AŞAĞIDA YENİ FIRSATLAR SUNMASI

Dubai’nin dikkat çekici bir yatırım merkezi haline gelmesinin birçok nedeni bulunuyor. Özelmacıklı, “Dubai’de yüzde 6 ila 10 arasında değişen yüksek kira getirileri söz konusu, ayrıca birçok alanda vergi yok. Resmi işlemler hızlı ve kolay işlemekte. Bu avantajlar da başta Türk vatandaşları olmak üzere birçok gayrimenkul yatırımcısını Dubai’ye çekiyor” açıklamasını yapıyor.

Özelmacıklı, Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’deki tapu işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirmeleri için Berlin Başkonsolosluğu’nda bir ‘Tapu ve Kadastro Temsilciliği’nin var olduğunu hatırlatıyor. “Almanya başta olmak üzere, Avrupa’daki tüm vatandaşlarımız bu temsilcilik aracılığıyla tüm tapu işlemlerini yaptırabilir. Üstelik başvuru için şahsen konsolosluğa gitmeleri gerekmiyor. Telefonla ve internetten başvuru mümkün” diyerek vatandaşları bilgilendiriyor.

ULUSLARARASI YATIRIM DANIŞMANLIĞI

Altın Emlak Global’in Avrupa’daki temsilciliklerinin bu konudaki katkilarının altını çizen Özelmacıklı, “Şu an Almanya’da Berlin, Bielefeld ve Braunschweig’da temsilciliğimiz mevcut. Ayrıca Köln’de yeni temsilciliğimizi yakın zamanda hizmete almak üzereyiz” dedi. Bu bağlamda Altın Emlak Global Notte’nin, uluslararası gayrimenkul yatırımları ve özellikle ‘Golden Visa’ gibi vatandaşlık ve uzun dönem oturum programları konusunda uzmanlaşmış bir danışmanlık firması olduğunu da belirtiyor. “Firma, sürecin tüm aşamalarında profesyonel destek sağlıyor” diye ekliyor.