Yurt Dışında Kan Donduran Görüntüler

KAN DONDURAN SALDIRI

Yurt dışında bir yerden gelen görüntüler herkesi ürpertti. Bir çocuk parkında oyun oynayan çocuklar, beklenmedik bir dehşetle karşılaştı. Sahibiyle birlikte parktaki alandan kaçmayı başaran iki köpek, oyun oynayan bir çocuğa aniden saldırdı.

DEHŞET ANLARI CEP TELEFONUNDA

Köpekler kaydırağın zirvesine tırmanarak çocuğu aşağıya düşürdü ve ardından uzun bir süre ısırmaya devam etti. Yerde sürüklenen çocuk, çaresizlik içinde çığlıklarla yardım istedi. Çevredeki insanlar ise köpekleri taş atarak uzaklaştırmaya çalıştı. Küçük çocuğun yaşadığı korku dolu anlara arkadaşları da tanık oldu. O korkunç anlar, bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.