Yurt Dışında Olay Görüntüleri Paylaşıldı

Otomobil Tamircisinde Şok Anlar

Yurt dışında çekildiği belirtilen görüntülerde, bir otomobil tamir işçisinin gözüne tornavida saplandığı anlar kaydedildi. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan bu görüntüler, izleyenlerde büyük şok etkisi yarattı.

Gözünde Tornavida ile Şaşkınlık Yaşadı

Görüntülerde, otomobil tamir eden işçi tamir sırasında aniden gözünü tutmaya başladı. Bir süre sonra gözüne tornavida saplandığını fark eden işçinin yaşadığı anlar, kameralar tarafından anbean kaydedildi. Bu kan donduran olay, birçok kişinin dikkatini çekti.

Azdavay’da Traktör Devrildi, Sürücü Yaralandı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan İlyas H., hastaneye sevk edildi. Olay, Taşköy Mahallesi'nde itfaiye ekipleri tarafından kurtarma çalışmasıyla gerçekleşti.
Filistin’e Destek İçin Gösteriler Yapıldı

Trabzon, Bayburt ve Ordu'da yapılan etkinliklerle Gazze'deki ablukanın sona ermesi ve Filistin'e destek için yürüyüşler gerçekleştirildi. Katılımcılar, insani yardıma dikkat çekti.

