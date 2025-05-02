Yurt Dışında Yerleşik Kişiler Hisse Aldı

YURT DIŞINDAN HİSSE SENEDİ ALIMI

Yurt dışında ikamet eden kişiler, bir önceki hafta 92,4 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), “Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri” raporunu yayımladı. Bu rapora göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 25 Nisan haftasında net 92,4 milyon dolarlık hisse senedi ve 476,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 194,6 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

HİSSE SENEDİ STOKUNDA ARTIŞ

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 18 Nisan itibarıyla 28 milyar 152,2 milyon dolarken, 25 Nisan haftasında bu rakam 28 milyar 570,6 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde DİBS stoku ise 9 milyar 712,7 milyon dolardan 10 milyar 332,7 milyon dolara çıktı. ÖST stokları ise 567,3 milyon dolardan 370,7 milyon dolara geriledi.