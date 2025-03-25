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Yurt Eğitim Sen’den İftar Programı

İFTAR PROGRAMI DÜZENLENDİ

Yurt Eğitim Sen Ağrı Şube Başkanlığı, Ramazan ayı nedeniyle üyeleri için bir iftar etkinliği organize etti. Etkinlik, kentte bulunan bir restoranda gerçekleştirildi ve sendika üyeleri ile aileleri bir araya geldi. Ezanın okunmasıyla birlikte katılımcılar oruçlarını açarak Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunun keyfini çıkardı.

RAMAZAN AYININ MANEVİ ATMOSFERİ

Programda bir konuşma gerçekleştiren Yurt Eğitim Sen Ağrı Şube Başkan Yardımcısı Rabia Kotan, Ramazan ayının manevi değerlerine dikkat çekerek, “Bu mübarek ay, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini sunuyor. Üyelerimizle bir araya gelerek bu ruhu hep birlikte yaşamak bizim için çok kıymetli” dedi. İftar sonrası katılımcıların bir araya gelip sohbet ederek kaynaştıkları etkinlik, yapılan dualarla sona erdi.

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