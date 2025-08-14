Yurt Genelinde Sıcaklık 40 Derece

ISINMA DALGASI YURT GENELİNDE ETKİ GÖSTERİYOR

Yurt genelinde bugün 24 farklı kentte sıcaklıklar 40 derece ve üzerini buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, bu hafta sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bugün, 24 kentte sıcaklık ilçeler bazında 40 ila 48,2 derece arasında ölçüldü.

EN YÜKSEK SICAKLIKLAR OSMA NİYE’DE KAYDEDİLDİ

Günün en yüksek sıcaklığı, Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 48,2 derece olarak kaydedildi. Bu değeri, Adana’nın Kozan ilçesi 47,7 derece ile ve Hatay’ın Kırıkhan ilçesi ise 46,7 derece ile takip ediyor. Termometrelerin 40 derecenin üzerinde ölçtüğü il ve ilçeler aşağıdaki gibi sıralandı: