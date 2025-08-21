Haberler

Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artacak

HAFTASONU HAVA DURUMU

Yurt genelinde sıcaklıklar, hafta sonu boyunca mevsim normallerinin üstünde kalmaya devam edecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonuna dair hava durumu bilgilerini aktardı. Çelik, yurt genelinin çoğunlukla yağışsız ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklara bir hafta daha tanıklık edileceğini ifade etti. Yağışlı hava ise yalnızca Karadeniz kıyı kesimlerinde oluşacak.

SICAKLIK ARTISI BEKLENİYOR

Çelik, mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde kalan sıcaklıkların hafta boyunca artmaya devam edeceğini belirtti. “Sıcaklıklar yurt genelinde cuma ve cumartesi günü 1 ila 2 derece daha artarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacak ve önümüzdeki 4-5 gün boyunca bu şekilde seyredecek.” sözleriyle sıcaklık artışının süreceğini vurguladı. Yarın ve cumartesi için yağış beklenmediğini belirten Çelik, “Pazar gününden itibaren pazartesi ve salı günleri Karadeniz kıyı kesimlerinde aralıklarla yağış geçişleri göreceğiz. Onun dışında iç ve güney bölgelerde yağış beklentimiz yok.” dedi.

ŞEHİR ŞEHİR SICAKLIK VERİLERİ

Çelik, Ankara’da sıcaklıkların 33 ila 34 derece, İstanbul’da 30 ila 32 derece ve İzmir’de ise 34 ila 37 derece arasında seyredeceğini açıkladı. Sıcak hava, Türkiye’nin birçok bölgesinde etkisini göstermeye devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Hayvan Pazarı Yeniden Açıldı

Van'da şap hastalığı nedeniyle kapatılan hayvan pazarı, aşılama sonrası tekrar açıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü, aşı oranının %97'ye ulaştığını duyurdu.
Haberler

Edirne Valisi Sezer, Gülce’ye park

Edirne'de Vali, 5 yaşındaki Gülce'nin isteği üzerine köye çocuk parkı ve halı saha yapılacağını duyurdu, böylece köydeki tüm çocukların mutluluğunu artırmayı hedefliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.