Yurt Köyü’nde Sonbaharın Güzellikleri Keşfedildi

DOĞA TUTKUNLARININ GÜMÜŞHANE’DE BULUŞMASI

Gümüşhane’nin “İsviçresi” olarak bilinen Yurt Köyü, sonbaharın tüm renkleriyle doğaseverleri etkisi altına alıyor. Gümüşhane, sarı, kırmızı ve turuncunun birçok tonuyla süslenmiş yapraklarıyla, göğe uzanan yüksek ağaçları ve derin vadilerden dağların zirvelerine yükselen sislerle donanmış doğanın muhteşem bir gösterisi olan sonbahar mevsiminin eşsizliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Gümüşhane Valisi Aydın Baruş’un yanı sıra Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği (GÜDAK) üyesi 30 sporcu, Sarıç Dağı’nın muhteşem manzarasının bulunduğu Yurt Köyü’nden başlayarak Aşağı Karadere Köyü’ne uzanan harika bir yürüyüş gerçekleştirdi. Her adımda doğanın sunduğu eşsiz güzellikleri keşfeden sporcular, orman içinden karla kaplı Sarıç Dağı’nın eteğinden geçerek sonbahar manzaraları eşliğinde yürüdü ve adeta bir tabloyu andıran doğanın güzelliğine hayran kaldı.

Yürüyüşe katılan Demet Bayraktar, sonbaharın tüm güzelliklerini ortaya koyan çok güzel bir parkurda bulunduklarını belirtti. “Mevsimin bütün renkleriyle karşılaştık. Yeşil, sarı, turuncu, kırmızı hepsi yer alıyordu. Sarıç Dağı’nın eteklerindeki karlarla da harika bir bütünlük oluştu. Bu parkuru ilk defa yürüdük. Tekrar gelmeyi çok isterim. Örümcek ormanlarından sonra gerçekten muhteşem doğasıyla hepimizi çok etkiledi. Ekibimiz çok memnun kaldı. Yeni katılan arkadaşlarla sohbette gözlemlediğim kadarıyla onlar da beğendiler, çok mutlu oldular. Tekrar gelmeyi düşünürüz” açıklamalarında bulundu.

Yurt Köyü muhtarı Halil İbrahim Demir, Aşağı Karadere’ye kadar süren yürüyüşte manzaranın çok güzel olduğunu ifade etti. “Görüldüğü gibi manzaramız harika. Yazı ayrı güzel, kışı ayrı güzel. Renk cümbüşünden de belli zaten. Burayı herkese tavsiye ediyoruz. Gelsinler, görmelerini, gezmelerini öneririz. Doğayla iç içe, güzel bir yer” dedi.

GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut, yaklaşık 12 kilometrelik parkurun rahat ve çok güzel olduğunu söyledi. “Biz bu yürüyüşleri her zaman Örümcek Ormanlarında yapıyorduk. Doğanın renk değişimini gözlemliyorduk. Fakat burası ilk kez geldiğimiz ve bize çok güzel sürprizler sundu. Renkler adeta iç içe geçmiş, muazzam bir cümbüş oluşmuş. Kullanımı kolay, herkesin yürüyebileceği harika bir alan ve parkur. Toplam 30 kişiydik bugün bu parkurda. Tüm doğa severleri bu güzel yerleri görmeye, gezmeye davet ediyorum” diye belirtti.