Yurt Lig Basketbol Turnuvası Sona Erdi

BASKETBOL ŞAMPİYONASI TAMAMLANDI

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) altında düzenlenen YURT LİG Basketbol Bölge Şampiyonası, Samsun’un Bafra ilçesinde başarıyla sona erdi. Samsun, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük’ten gelen üniversite öğrencileri, 14-20 Nisan tarihleri arasında Bafra İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün yeni spor salonunda rekabet etti.

ŞAMPİYONUN BELİRLENMESİ VE MADALYA TÖRENİ

Düzenlenen müsabakalar sonucunda Bolu Kredi Yurtlar Müdürlüğü birinci oldu, Düzce Kredi Yurt Müdürlüğü ikinci, Sinop Kredi Yurtlar Müdürlüğü ise üçüncü sırada yer aldı. Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, “130 sporcuyu Samsun’da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Şampiyona süresince herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bugün oynanan final maçlarının ardından sporcularımıza madalyalarını takdim ettik. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, tüm branşlarda gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz.” diye belirtti.