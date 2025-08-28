Yurt ve Ev Fiyatları Artıyor

YKS SONUÇLARI İLE KAYIT TELAŞI BAŞLADI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite öğrencileri için ev ve yurt bulma telaşı patlak verdi. İstanbul’da kiralık konutlar ve özel öğrenci yurtları için geçen yıl belirlenen fiyatlar 12 bin ile 22 bin lira arasında değişirken, 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde bu rakamlar 17 bin ile 58 bin lira arasında yükseliyor. Yurtta kalmak istemeyen öğrenciler, kendi başlarına kiralık ev bulamıyor ya da kampüslere uzak fakat daha uygun fiyatlı ilçeleri tercih ediyor.

KİRACILIKTA FİYAT ARTIŞI GÖRÜLÜYOR

İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nizameddin Aşa, “İstanbul’da ulaşımı göze aldığınız zaman daha uygun ev bulmak mümkün. Geçtiğimiz 2 yılda çok az talep oldu. Ama bakıyorsunuz bu yıl da öyle bir yoğunluk yok. Birkaç gün oldu sonuçlar açıklanalı fakat halen öyle yoğun bir akım, yoğun bir öğrenci şu anda yok. Bu da bizce yoğun ve yeni bir talep olmayacağı anlamına geliyor” dedi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının ardından, üniversite öğrencileri barınma maliyetleri konusunda sayısız tercih ile karşılaşıyor. İstanbul’daki merkezi ve kampüs yakını ilçelerde kiralar 25 bin ile 35 bin lira arasında değişiyor.

2024-2025 eğitim-öğretim yılında özel yurt ücretleri 12 bin liradan 22 bin liraya kadar belirlenmişken, 2025-2026 döneminde bu fiyatlar 17 bin lira ile 58 bin lira arasında değişiklik gösteriyor. Farklı oda seçenekleri sunan özel yurtlar, ilçeden ilçeye değişen fiyatlarla öğrencilerin tercihine sunuluyor. Örneğin, Şişli’de yurt ücretleri 12 bin ile 58 bin lira arasında, Bakırköy’de 17 bin ile 23 bin lira, Üsküdar’da ise 12 bin ile 25 bin lira olarak seyrediyor. Devlet yurtlarında ise bu yılki fiyatların Ağustos ayının son günlerinde açıklanması bekleniyor.

ÖĞRENCİ YURTLARINDA DOLULUK ORANI ARTMAKTA

Şişli’deki özel öğrenc yurdunun Genel Müdürü Ferah Tan, “Tek kişilik odalarda aylık ücretimiz 35 bin lira. 2 kişilikler 28 bin lira gibi. Yurt doluluk oranının belirgin bir şekilde arttığını ifade ederek, “Dün itibariyle biliyorsunuz tercihler açıklandı. Onun akabinde zaten öğrenciler, velileri yoğun bir şekilde aramaya başladılar. Doluluk oranı oldukça yükselmeye başlıyor” diye konuştu.

UCUZA EV BULMA İMKANLARI

Nizameddin Aşa, öğrencilerin tercih ettiği ilçelerin başında Beşiktaş, Şişli, Fatih ve Kadıköy’ün geldiğini belirterek, “Bu ilçelerde iki oda, salon, 70, 80 metrekare bir evin kiralık fiyatı 25 bin ile 35 bin arasında değişiyor” dedi. Aşa, “Beşiktaş’ta 2 milyon liraya kadar kiralık ev bulmak mümkün, fakat Beşiktaş’ın tamamında bu fiyat geçerli değil. İstanbul genelinde ulaşımı göze alırsanız, daha uygun ev bulmak da mümkün” ifadelerini kullandı.

EV FİYATLARI YÜKSEK, BELİRLİ ÇÖZÜMLER ARANMAKTADIR

Kızının İstanbul’da üniversite kazandığını söyleyen Ramazan Türkoğlu, “Ev ve yurt fiyatları çok yüksek. Mesafe önemli değil, fiyatlar sebebiyle evine gidecek” dedi. Öğrenci Yaprak Tosun ise yurt fiyatlarının yüksek olduğunu belirterek, “Aşırı pahalı, benim ailem bu fiyatları ödeyemiyor. Daha ucuz bir yurt arayışındayım” diye konuştu. Kiracı olan Samira Kayabaşı da “Kira fiyatlarıyla, yurt fiyatları neredeyse aynı. Kira fiyatları çok pahalı” diyerek genel bir kriz olduğuna dikkat çekti.