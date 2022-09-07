Öğrencilerin heyecanla beklediği açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurtlarına başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçlara e-Devlet üzerinden ulaşılabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Yurtları 2022- 2023 eğitim öğretim yılı yurt yerleştirme sonuçlarına ilişkin birinci faz yerleştirmelerin tamamlandığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu’nun açıklamalarının satır başları şöyle;

2022-2023 eğitim öğretim dönemi yurt başvurularına ilişin birinci faz çalışma sonuçlarını paylaşmak için toplantı düzenliyoruz. 800 yurt, 825 bin kapasite, güvenliğiyle, temizliğiyle, sosyal imkanlarıyla her alanda yüksek teveccühe mahzar bir altyapı ve yaşam alanı. Tüm gençlerimize onların değerli ailelerine ‘hoş geldiniz’ demek istiyorum.

Yurtlar sürecini de analiz, planlama ve uygulama olarak 3 temel başlıkta yürütüyoruz. Uygulama aşamasını fazlara ayırdık. Yerleştirme sürecimizi 4 fazda tamamlayacağız. Bugün birinci faz sonuçlarını sizlerle paylaşacağım. Temel amacımız üniversite gençliğini, onların yurtlara yerleşim sürecini en etkin, verimli şekilde güçlü koordinasyonla yönetmek.

Tüm başvuruların tamamen objektif bir şekilde tamamen dijital ortamda analiz edildiğini ifade etmem lazım. Sonrasında biliyorsunuz üniversite açılış tarihleri il il farklı oluyor. Biz de bunu göz önüne alarak planlama yaptık. Birinci fazı tamamlayarak uygulama aşamasını başlatmış oluyoruz. Hummalı sevgi dolu bir çalışma var. Bu güzel çalışmaları güzel neticelerle taçlandırıyoruz, taçlandıracağız.

Yapılan başvurular, 12 kamu kurumu tarafından dijital olarak analiz edildi. Başvurusu geçerli sayılan öğrencilerimiz, gelir, başarı ve sosyal durum kriterleri esas alınarak yine tamamen dijital ortamda, objektif şekilde bir puanlamayla tespit edildi ve sıralama yapıldı. Oluşan sıralamayla öğrencilerimiz, kazandıkları okula en yakın olmak kaydıyla yerleştirme yapıldı. Eğer o yurtta yer yok ise en yakın diğer yurda yerleştirme yapılmak kaydıyla bu süreç işletildi.

“Tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını yüzde 80 ile gerçekleştirdik”

Yıllık bazda en yüksek talebi almış olmamıza rağmen birinci faz yerleştirmemizde tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını gerçekleştirdik. Birinci faz ilk yerleştirmemizde yüzde 80’lik rekor bir karşılama oranına imza attık.

Ülkemizin sağladığı yurt hizmetlerinin dünyada eşi benzeri yok. Biz yüzde 80’lik oranı hem de ilk fazda karşılayarak bir rekoru gerçekleştirdik. 36 ülkenin nüfusundan daha fazla kapasiteye sahip yurt altyapımız var. Bu da gurur ve sevinç vesilesidir. Birinci faz sonrası 3 fazımız daha var. Bu fazların sonunda her öğrencimiz bu çatının altında bizlerle beraber olacak. Faz, faz sonuçları açıklayacağız, yedek yerleştirmelerimiz devam edecek.

İlk fazda 41 ilde yerleştirmeler tamamlandı. Buralarda ikinci faz uygulamaya geçmeyeceğiz. Sıfır yedek tamamladık. Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ardahan, Ağrı, Batman, Bolu, Bursa, Denizli, Düzce, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Muğla, Niğde, Sinop, Sivas, Siirt, Uşak, Trabzon, Yozgat, Çorum, Şanlıurfa, Van ve Şırnak olmak üzere 41 il merkezimizde tüm başvuran öğrencileri yerleştirdik.

20’ye yakın ilimizde de bu yerleşimi ikinci faz sürecinde tamamlamak üzereyiz. Bunların dışında 10 ilimizde erkek ve 4 ilimizde kız öğrencilerin tamamı yurtlara yerleştirildiler. Eylül ayı içerisinde ikinci faz sonuçlarını yine yeni başarılarla sizlere paylaşacağım. Tüm Türkiye’miz de altyapımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Gençlerimizle yan yana birlikte olmaya devam edeceğiz. Onların umudunu, onların bugünlerini, yarınlarını mutlu kılma adına hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Tüm gençlerimize sonuçlarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Hiçbir ailemizi, hiçbir gencimizi endişeli olmadan bu süreci en yakın şekilde takip etmeyi tavsiye ediyorum.”