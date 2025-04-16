Yurtiçi Kargo Gençlerin Tercihi Oldu

GENÇLERİN TERCİHİ YURTİÇİ KARGO

Türkiye İtibar Akademisi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Kent Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen ‘Gençlik Endeksi (G250) Araştırması’ sonucunda, gençler arasında en çok güvenilen ve tercih edilen kargo markası Yurtiçi Kargo oldu. 24 Şubat – 8 Mart tarihleri arasında yapılan araştırmada, CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemi kullanıldı. Türkiye genelinde, NUTS 2 sınıflamasına göre 26 bölgeden rastgele seçilen toplam 4 bin 892 kişiyle görüşüldü. Anket, 5 temel bölümden oluşurken, katılımcılara herhangi bir yönlendirme olmadan açık uçlu sorular soruldu. Araştırmanın bu kısmında gençler, Türkiye’nin en güvenilir ve tercih edilen şirketlerini belirledi.

YURTİÇİ KARGO BİRİNCİLİĞİ ELE GEÇİRDİ

Gençlerin tercihlerini ortaya koyan bu önemli araştırma sonucunda Yurtiçi Kargo, kargo sektöründe gençlerden en yüksek güven skorunu elde ederek birinci oldu. Yurtiçi Kargo adına konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Pazarlama ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Soner Arslan, “Gençlerin güvenini kazanmak, bizim için gurur verici bir başarı. Şirket olarak müşteri odaklı hizmet anlayışımız ve yenilikçi çözümlerimizle genç nesillerin ihtiyaç ve beklentilerini doğru anlamaya büyük önem veriyoruz.” dedi. Arslan, araştırma sonuçlarının, attıkları adımların gençler tarafından olumlu karşılandığını gösterdiğini belirtti.

TEKNOLOJİ YATIRIMLARI İLE HİZMET KALİTESİ ARTACAK

Özellikle son yıllarda gelişmiş otomasyon sistemleri ve teknoloji yatırımları sayesinde hızlarını artırdıklarını ve süreçlerini daha verimli hale getirdiklerini aktaran Arslan, “Gelişmiş otomasyon ve dijital sistemlerimiz sayesinde müşterilerimize daha hızlı, güvenilir ve şeffaf hizmet sunabiliyoruz.” ifadesini kullandı. Önümüzdeki dönemde de teknolojik altyapılarını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını sürdüreceklerini vurgulayan Arslan, “Gençlerin bize olan güvenini daha da artırmak adına hizmet kalitemizi geliştirmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

YENİ OTOMASYON MERKEZİ KURULUYOR

Yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz ay Ankara’da ülkenin en büyük otomasyon sistemlerinden birini inşa eden şirket, şimdi de Bursa’da yeni bir otomasyon merkezi kuruyor. Ankara’da inşa edilen otomasyon merkezi, saatte 50 bin kargo işleyebilme kapasitesine sahip olmasıyla dikkat çekiyor.