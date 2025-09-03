TÜRKİYE’NİN EN İTİBARLI MARKASI YURTİÇİ KARGO

Türkiye İtibar Akademisi ve Kent Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Türkiye’nin en itibarlı markaları araştırmasında, son 6 yıldır sektördeki konumunu koruyan Yurtiçi Kargo, Türkiye’nin güvenilir markası ödülünü aldı. Türkiye İtibar Akademisi tarafından yürütülen Türkiye İtibar Endeksi, her yıl en az 72 ilde yapılan anketlerle, ortalama 16 bin kişinin katkısıyla en itibarlı markaları belirliyor. Açıklamalara göre, Yurtiçi Kargo, lojistik ve kargo sektöründeki başarısıyla güven, sadakat ve itibarıyla öne çıkmayı sürdürüyor.

MÜŞTERİ GÜVENİ BİZİM EN BÜYÜK ÖDÜLÜMÜZ

Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, bu başarının sadece bir ödül olmadığını, aynı zamanda markanın gelecek vizyonunu yansıttığını belirtti. Önyol, “Şirket olarak 40 yılı aşkın süredir müşteri memnuniyetini ve güvenini işimizin merkezine koyuyoruz. Bugün aldığımız bu ödül, milyonlarca müşterimizin bize duyduğu güvenin somut bir karşılığıdır” şeklinde konuştu. Önyol, çalışanlarının özverili gayreti, teknolojik yatırımları ve yenilikçi lojistik çözümleri ile sektördeki öncü konumlarını sürdüreceklerini kaydetti.

YATIRIMLARIMIZI SÜREKLİ DEVAM ETTİRECEĞİZ

Önyol, gelecekte de yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini belirtirken, “Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veren güçlü altyapımızı sürekli geliştiriyoruz. Dijitalleşme, otomasyon ve yeşil lojistik uygulamalarına yaptığımız yatırımlar, yalnızca bugünün değil, geleceğin de ihtiyaçlarına yanıt vermek için” dedi. Ayrıca, sürdürülebilirlik anlayışı ile elektrikli araçlardan robot teknolojisine kadar birçok adım attıklarını vurguladı.

GÜVENİN GÜCÜYLE YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ

Önyol, kazandıkları ödülün, çalışanlar, müşteriler ve iş ortakları gibi geniş bir kesimin başarısı olduğunu ifade etti. “Güven, bir markanın sahip olabileceği en değerli hazinedir. Bu ödül, Yurtiçi Kargo’nun sadece bir kargo şirketi değil, Türkiye’nin güven odaklarından biri olduğunu kanıtlıyor. Biz, bu güvenin gücüyle yolumuza daha kararlı ve daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz” diye ekledi.

– İSTANBUL