YurtLig Spor Organizasyonları Devam Ediyor

ÜNİVERSİTE SPOR ORGANİZASYONLARI DEVAM EDİYOR

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen YurtLig etkinlikleri üniversite öğrencileri arasında sürüyor. Denizli’de 35 gün boyunca gerçekleştirilecek 5 ayrı spor organizasyonunda toplam 750 sporcu yarışacak. Bu etkinliklerin başlangıcı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün organizasyonuyla yurtlarda kalan öğrencilerin katılımıyla yapıldı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen bu spor organizasyonları, gençlerin sportif faaliyetler aracılığıyla bir araya gelmesini ve yeni arkadaşlıklar edinmesini sağlıyor.

DENİZLİ’DE DÜZENLENECEK ETKİNLİKLERİN TAKVİMİ

Denizli’nin ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonlar arasında ilki, 21-27 Nisan 2025 tarihlerinde Badminton Ege Marmara Grup Şampiyonası olacak. Bu turnuvayı 28 Nisan – 03 Mayıs 2025 tarihleri arasında Masa Tenisi Grup Şampiyonası izleyecek. Ardından 03-06 Mayıs 2025 tarihleri arasında Dart Türkiye Şampiyonası düzenlenecek. 12-18 Mayıs 2025 tarihlerinde Voleybol Türkiye Şampiyonası ve son olarak 19-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında Satranç Türkiye Şampiyonası Denizli’de gerçekleştirilecek.

YARIŞMALARIN DIŞINDAKİ ETKİNLİKLER

Denizli’deki YurtLig Spor Organizasyonları için hazırlıklar devam ediyor. Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün organizasyonu kapsamında 750 üniversite öğrencisi ağırlanacak. Yarışmaların yanı sıra, katılımcılar için tematik geziler, müzik konserleri ve bilgi yarışmaları gibi spor dışı etkinliklerde düzenlenecek. Bu etkinlikler, öğrencilerin yarışmanın yanı sıra şehrin kültürel ve sosyal yönlerini keşfetmeleri için fırsatlar sunacak.