YURTLİG Voleybol Müsabakaları Manisa’da Gerçekleşiyor

YURTLİG VOLEYBOL TURNUVASI MANİSA’DA DÜZENLENİYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından düzenlenen YURTLİG Erkekler Ege Bölge Birinciliği Voleybol Müsabakaları bu yıl Manisa’da gerçekleştiriliyor. Turnuvaya katılan voleybol takımları Afyonkarahisar, Aydın, Bilecik, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kütahya ve Muğla illerinden gelen toplam 90 sporcu ile, sadece spor faaliyetleriyle değil, aynı zamanda Manisa’nın tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de tanışma imkanı buluyor.

MANİSA’NIN TARİHİ ZENGİNLİKLERİNE YOLCULUK

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün koordinesi altında düzenlenen bir gezi programıyla, katılımcılar Manisa’nın önemli yapılarından Sultan Camii, Muradiye Camii, Osmanlı Müzesi, Spil Dağı Milli Parkı, Hafsa Sultan Şifahanesi Tıp Tarihi Müzesi ve Mevlevihane’yi ziyaret etti. Gençler, bu geziler sırasında Manisa’nın tarihi mirasını daha yakından tanırken, sosyal ve kültürel açıdan da kırılmaz bir deneyim yaşadı.