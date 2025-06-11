Yurtseven Chengdu’da Diş Hekimliği Eğitimi Aldı

YENİ DİŞ HEKİMLİĞİ TEKNOLOJİLERİNE TANITIM

Türk diş hekimi Esra Yurtseven, Çin’in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu’daki ilk ziyaretinde güncel diş hekimliği teknolojileriyle tanışma fırsatı buldu. Yurtseven, pazartesi günü Sichuan Üniversitesi Batı Çin Stomatoloji Hastanesi’nde düzenlenen uluslararası eğitim çalıştayının açılışında, “Diş hastalıklarıyla ilgili minimal invaziv olanlar başta olmak üzere ileri teşhis ve tedavi tekniklerini öğrenmeyi umuyorum” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMI

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gelişmekte olan ülkeler için düzenlenen teknik eğitim kurslarının üçüncüsü çerçevesinde başlatılan iki haftalık program, kariyoloji ve endodonti alanlarında minimal invaziv ve dijital tekniklere odaklanarak Kuşak ve Yol boyunca uzanan 13 ülkeden uzman ve akademisyeni bir araya getiriyor. Yurtseven, Türkiye’de bir diş ve sağlık kliniğinde çalıştığını, Çin’deki minimal invaziv ağız tedavisi alanında kaydedilen hızlı gelişmelerin kendisini etkilediğini ve verilen kursların birçok ülkenin ihtiyaçlarına uygun olduğunu aktardı.

KURSUN ÜSTÜN İÇERİĞİ

Yurtseven, kursun eğitim içeriklerinden bahsederken, “Yaygın ağız hastalıklarına uyarlanmış yeni teknolojiler üzerine eğitim verilmesi, dijital araçların tatbiki öğretime entegre edilmesi ve teorik derslerin uygulamalı klinik egzersizler ve vaka tartışmalarıyla harmanlanması nedeniyle kurs benim için oldukça dikkat çekici” dedi. Bunun yanı sıra, “Kurslar zengin içeriğe sahip ve zorlayıcı. Bu fırsattan en iyi şekilde yararlanarak becerilerimi geliştirmek istiyorum” açıklamasında bulundu.

ÇİN KÜLTÜRÜNÜ TANIMA

Yeni Zelanda ve Singapur gibi çeşitli ülkelerden uluslararası akademisyenlerin katılımıyla Batı Çin Stomatoloji Hastanesi’nden önde gelen uzmanlar tarafından düzenlenen çalıştay, ağız sağlığı alanında küresel etkileşimi teşvik etmeyi amaçlıyor. Xinhua’ya konuşan Yurtseven, “Chengdu’ya ilk kez geliyorum ve Sichuan kültürünü deneyimleyeceğim için heyecanlıyım” dedi. Yurtseven, “Burada çok çeşitli bir yemek kültürü var. Türk yemeklerinden farklı olarak güveç çok baharatlı” diyerek Chengdu’daki Türk restoranlarını keşfetmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ARZUSU

Yurtseven ayrıca, “Chengdu’da daha fazla insanın, büyüdüğüm ülke hakkında bilgi edinmesini ve karşılıklı etkileşimin güçlenmesini umuyorum” ifadesini kullandı. Diğer ülkelerden meslektaşlarıyla işbirliği yapmak istediğini de belirtirken, “Bu, bilgi paylaşmak, birbirimizi desteklemek ve diş hekimliği aracılığıyla uluslararası dostluklar kurmak için harika bir fırsat” dedi.