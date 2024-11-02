Yurtta Çocuklara Yönelik Darbe Soruşturması

ÇOCUKLARIN DİNLER EĞİTİMİ ALDIĞI YURTTAKİ MÜDAHALE

Sincan’da, dini eğitim veren bir yurtta kalan çocukların bir eğitmen tarafından darbedildiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada geniş bir şekilde paylaşıldı. Bu görüntülerde, eğitmenin çocuklara tokat attığı anlar net bir şekilde görünmekte.

SAVCILIKTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin yayılmasının ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, duruma dair bir soruşturma başlatma kararı aldı. Başsavcılığın, sosyal medyada çocukların darbedildiğine dair yer alan video ve haberler üzerine resen bir soruşturma açtığı ortaya çıktı.