Yürükkeçidere Mahallesi’nde yangın çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI ALAN VE SEBEBİ

Balıkesir’in Gönen ilçesi Yürükkeçidere Mahallesi’nde meydana gelen yangında yaklaşık 5 dönümlük bir alan hasar gördü. Bahçe ve tarla alanında çıkan yangının henüz nedeninin ne olduğu belirlenemedi. Alevleri gören vatandaşların yaptığı ihbar sonrasında, olay yerine orman işletme ekipleri ile Gönen İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı ekipler yönlendirildi.

EĞİTİMLİ EKİPLERİN MÜDAHALESİ

Ekipler, yangına kısa bir süre içinde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle zarar gören 5 dönümlük alanın çevresinde soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangının sebebinin tespit edilmesi amacıyla detaylı bir inceleme süreci başlatıldığı bilgisi veriliyor.

