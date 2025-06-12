Yürürlüğe Girdi! Kripto Varlık Düzenlemesi

YENİ TEBLİĞ YAYIMLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yeni tebliğ ile birlikte, “sermaye piyasası işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti” ifadesi, “sermaye piyasası ve kripto varlık hizmet sağlayıcılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti” olarak güncellendi.

KALICI DÜZENLEMELER GETİRİLDİ

Bu kapsamda, geçici olan bir madde kalıcı hale getirildi. “Kripto varlık hizmet sağlayıcılar, müşterileriyle sürekli iş ilişkisi tesisinde uzaktan kimlik tespitini, belirlenen yöntem ve tedbirler kapsamında gerçekleştirir. Ancak kimlik tespiti kapsamında alınan adres ile kimlik bilgilerinden ad, soyad, doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası bilgileri İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri tabanı vasıtasıyla doğrulanır.” ifadesi, yeni düzenlemeyle birlikte kalıcılık kazanmış oldu.