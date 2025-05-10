Yürüyen Merdivenlere Pano Düştü, Kadın Yaralandı

YÜRÜYEN MERDİVENDE REKLAM PANOSU FALL, KADIN YARALANDI

Maltepe metro istasyonunda meydana gelen talihsiz olayda, yürüyen merdivenlerde reklam panosunun üzerine düşmesi sonucu bir kadın yaralandı. İşten evine dönmek için Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı’nın Ayrılık Çeşmesi durağından seyahat eden Güner Yertek, Maltepe istasyonuna indikten sonra yürüyen merdivenlere yöneldi.

ŞİKAYETTE BULUNDU VE HASTANEYE KALDIRILDI

Yürüyen merdivenlerdeyken aniden üzerine düşen reklam panosu nedeniyle başından yaralanan Yertek’in imdadına çevredeki insanlar koştu. İstasyona ulaşan sağlık ekibi, yaralı kadına müdahalede bulundu ve Yertek hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı bildirilen Yertek, olay sonrası sorumlular hakkında polise şikayette bulundu.

POLİS İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Metro istasyonunun sorumlu personeli N.U.İ’nin ifadesine göre, metro girişinde inşaat çalışmaları yapılıyordu ve yüklenici firmayı tanımadığını belirtti. Olayla ilgili polis incelemesi devam ediyor.