Yürüyüş Dergisi’ne baskın

Terör örgütü DHKP-C’ye karşı harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Yürüyüş dergisine operasyon düzenledi.

Özel harekat, çevik kuvvet polisi ve itfaiye ekiplerinin desteğiyle girilen binada yapılan aramalarda örgütsel propaganda içerikli doküman ve dijital malzemelere el konuldu.

Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda bazı şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

TRT