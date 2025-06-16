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Yürüyüş Grubu Sisle Yolu Kaybetti

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ YAPAN GRUP YOLUNU KAYBETTİ

Trabzon’un Çaykara ilçesinde yer alan Uzungöl bölgesindeki Demirkapı yaylasında doğa yürüyüşü yapan 75 kişilik grup, yoğun sis nedeniyle yolunu kaybediyor. Alınan verilere göre, yürüyüş için yaylaya giden grup, sis nedeniyle yönlerini bulmada zorluk yaşamış.

YARDIM ISRARLA İSTENDİ

Grup, yürüyüş sırasında dönüş yolunu bulamayınca cep telefonlarıyla 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talep etti. Yapılan çağrılar sonucunda grubun yeri tespit edildi ve bölgeye jandarma, UMKE, AFAD ile 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin, kaybolan gruba ulaşmak için harekete geçtiği bildiriliyor.

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