Yürüyüş, İstiklal Madalyası İçin Düzenlendi

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMASI

Samsun Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde ‘İstiklal Madalyası İzinde Kurtuluş Yolu Yürüyüşü’ programı düzenledi. Yürüyüşe katılan vatandaşlar meşaleleriyle etkinliğe büyük ilgi gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından Kurtuluş Savaşı’nın ilk adımının atıldığı Samsun’un, 101 yıl sonra İstiklal Madalyası’na ulaşmasının anısına gerçekleştirilen etkinlik, Samsun Müzesi önünden başladı.

PROTOKOLÜN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ

Yürüyüşe Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın gibi protokol üyeleri katıldı. Katılımcılar, milli mücadele duygusunu yeniden yaşatmak amacıyla Kurtuluş Yolu üzerinden Tütün İskelesi’ne doğru yürüyüş yaptı. Milli Mücadele döneminde cepheye mühimmat taşıyan Samsun Mavnacılar Loncası’nın kahraman evlatları adına şehre kazandırılan İstiklal Madalyası’nın önemini vurgulamak üzere yapılan bu program, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi aldı.

MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Yürüyüşe katılan protokol üyelerinin yanı sıra birçok vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla etkinliğe katılarak milli birlik ve beraberlik mesajı verdi. Böylece toplumun tüm kesimlerinin bir araya gelmesi sağlandı ve kurtuluş mücadelesinin ruhu bir kez daha yaşatıldı.