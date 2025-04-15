Yürüyüşte Kalp Krizi Geçiren Adam

MUĞLA’DA YÜRÜYÜŞ YAPARKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yürüyüş yaparken kalp krizi geçiren bir şahıs, dengesini kaybederek yere düştü. Kale Devlet Hastanesi’ne ambulansla sevk edilen hasta, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, Menteşe ilçesine bağlı Avcılar Mahallesi’nde gerçekleşti.

HASTA ANİDEN RAHTSIZLANDI

Edinilen bilgiye göre, zihinsel engelli olduğu öğrenilen 53 yaşındaki Şahin Semiz, yürüyüş yaptığı esnada aniden rahatsızlandı. Dengesini kaybederek yere düşen Semiz, başını bir taşa çarptı. Kanlar içinde yere yığılan Şahin Semiz, mahalle sakinleri tarafından bulundu.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Şahin Semiz’i ambulans ile Denizli’nin Kale ilçesine sevk etti. Ancak, kalp krizi geçirdiği belirlenen yaşlı adam, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.