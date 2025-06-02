Yürüyüşte Molotof Saldırısında 8 Yaralı

YAŞANAN SALDIRI VE YARALILAR

ABD’nin Colorado eyaletinde, İsrail’i destekleyen bir Yahudi grubun düzenlediği yürüyüşe yönelik bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırıda molotofkokteyli ve yanıcı maddeler kullanılarak, en az 8 kişinin yaralandığı bildirildi. 45 yaşındaki Mohamed Sabry Soliman, Boulder kentinde Gazze’deki rehinelerin serbest bırakılmasını talep eden göstericilere karşı saldırıda bulundu. Saldırıda yaralanan kişiler, yaşları 52 ile 88 arasında değişiyor.

SUÇLAMALAR VE YASAL PROSEDÜRLER

Polis, saldırgan Mohamed Sabry Soliman’ı yakalayarak gözaltına aldı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), olayı “hedefli bir şiddet eylemi” olarak tanımlarken, Soliman’a “nefret suçu” ile suçlama getirdi. Eyalet yasalarına göre, Soliman’ın ayrıca ikinci dereceden cinayete teşebbüs, saldırı ve yaralama suçlarıyla karşılaşabileceği kaydedildi.

SOLIMAN’IN KİMLİĞİ VE DURUMU

Mısır vatandaşı olan Soliman’ın, ABD’ye 2022 yılında vize aracılığıyla giriş yaptığı ve bu vizenin Şubat 2023’te sona erdiği öğrenildi. Soliman, ABD’de yaşamaya devam etmek için iltica başvurusunda bulundu. Bu gelişmenin yanı sıra, Washington DC’de 22 Mayıs’ta yapılan bir saldırıda da, İsrail’in Washington Büyükelçiliğinde görevli iki çalışanın silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiği belirtiliyor.