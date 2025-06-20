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Yüsra Geyik, Tatil Kimi Hayran Bırakıyor

ÜNLÜ OYUNCU YÜSRA GEYİK TATİLDE

Yüsra Geyik, şöhretini ‘Arka Sokaklar’ dizisi ile elde etmiş ve kariyerine çocuk yaşta başlamış bir oyuncu. 34 yaşındaki Geyik, güzelliğiyle etrafındakileri kendisine hayran bırakıyor. Arka Sokaklar’da Hüsnü Çoban’ın kızı Zeliş karakteriyle hafızalarda yer eden Yüsra Geyik, şu günlerde sıcak havanın keyfini çıkarıyor.

TATİL SEZONUNU AÇTI

Yaz aylarının sıcak atmosferini sahile taşıyan Geyik, tatil sezonunu açan ünlüler arasına katıldı. Şu anda Katar’ın göz alıcı sahillerinde tatil yaparak sıcak havanın tadını çıkarıyor. 34 yaşındaki güzel oyuncu, hafızalarda yer eden “Zeliş” karakterinin ötesine geçerek bu kez sahildeki performansıyla dikkatleri çekti.

Gün batımında kızgın kumlarda bikinisiyle yaptığı cesur dans, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Neşesi ve kıvrak figürleriyle göz alıcı bir performans sergileyen Geyik’in paylaşımı hızlıca binlerce beğeni ve yorum aldı.

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