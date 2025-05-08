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Yusuf Acar Tutuklandı, 15 Bıçak Darbesiyle

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yaşanan olay, 28 Nisan’da Küçücek Mahallesi’nde meydana geldi. Burada, kayınpeder Turan Kılıçkan (64) ile damadı Yusuf Osman Acar (38) arasında bir tartışma başladı.

TARTIŞMA VE SONRASI

Tartışmanın büyümesiyle birlikte Turan Kılıçkan, damadı Yusuf Osman Acar’ı silahla ayağından yaraladı. Bunun üzerine Acar, Kılıçkan’ı 15 bıçak darbesiyle öldürdü. O sırada kavgayı ayırmaya çalışan K.G. de yaralandı. Turan Kılıçkan, yapılan otopsi işlemlerinin ardından Akyazı’da toprağa verildi.

HAKİM KARARI

Yusuf Osman Acar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gördükten sonra gözaltına alındı. Ardından adliyeye sevk edilen Acar, burada tutuklanarak Ferizli Cezaevi’ne gönderildi.

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