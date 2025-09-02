Haberler

Yusuf Akçiçek Al-Hilal’de Hedeflerini Açıkladı

YENİ TAKIMIYLA İLGİLİ HEDEFİ

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Fenerbahçe’den Suudi Arabistan’ın Al-Hilal ekibine transfer olan Yusuf Akçiçek, yeni takımındaki ilk röportajında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Akçiçek, Al-Hilal’in hedefleri hakkında bilgi vererek, yeni kulübünde büyük bir hedefe odaklandığını vurguladı.

MOURINHO HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

Fenerbahçe’deki deneyimlerini aktaran Yusuf Akçiçek, “Fenerbahçe altyapısında oynarken hep A takımla antrenman yapmayı hayal ederdim. Yatağa yattığımda taraftarlarımızın önünde oynamanın hayalini kurardım.” şeklinde konuştu. Jose Mourinho hakkında ise, “Mourinho ile çalışmaktan büyük keyif aldım. Bana inandı ve bana zorlu maçlarda şans verdi. Bu yüzden Mourinho benim futboldaki babam.” sözlerini kullandı.

Yusuf Akçiçek, Al-Hilal’deki hedeflerinden de bahsetti. “Al Hilal çok büyük bir kulüp. Sadece Orta Doğu’da değil, tüm dünyada. Takımda iyi bir teknik adam ve çok büyük isimler var. Sadece kupalar kazanmak istiyorum. Sahada her şeyimi vereceğime söz veriyorum. Suudi Ligi sürekli gelişiyor. Al Hilal olarak dünyaya geliştiğimizi gösteriyoruz. Kulüpler Dünya Kupası’nda Manchester City’i yendik. Bütün kupaları kazanmak istiyorum.” ifadelerini iletti.

Serik’te Uçuruma Düşen Kamyonet Sürücüsü Öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde direksiyon kontrolünü kaybeden bir kamyonet uçuruma düştü. Sürücü Ercan Bahar yaşamını yitirirken, cenazesi otopsi için ilgili kuruma sevk edildi.
Sivas Spor’da Kötü Gidiş Devam Ediyor

Sivas'ta düzenlenen canlı yayında Sivasspor konusunun tartışılması beklenirken, davetlilerin konuşmaktan kaçınması nedeniyle program sadece 3 dakikada sona erdi.

