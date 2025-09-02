Haberler

Yusuf Akçiçek Al-Hilal’de Hedeflerini Paylaştı

YUSUF AKÇİÇEK’İN YENİ MACERASI

Süper Lig’in tanınmış kulübü Fenerbahçe’den Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal’e transfer olan Yusuf Akçiçek, yeni takımıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı. İlk röportajında Al-Hilal’in hedeflerini paylaşan Akçiçek, ünlü teknik direktör José Mourinho hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe günlerine dair düşüncelerini dile getiren Yusuf, “Fenerbahçe altyapısında oynarken hep A takımla antrenman yapmayı hayal ederdim. Yatağa yattığımda taraftarlarımızın önünde oynamanın hayalini kurardım.” ifadelerini kullandı.

MOURİNHO’YA ÖVGÜLER

Yusuf Akçiçek, Mourinho ile çalışmanın kendisi için oldukça değerli olduğunu belirterek, “Mourinho ile çalışmaktan büyük keyif aldım. Bana inandı ve bana zorlu maçlarda şans verdi. Bu yüzden Mourinho benim futboldaki babam.” sözleriyle, teknik direktöre duyduğu saygıyı dile getirdi.

AL-HİLAL’İN HEDEFLERİ

Yusuf, Al-Hilal’deki hedeflerini de aktardı: “Al Hilal çok büyük kulüp. Sadece Orta Doğu’da değil tüm dünyada. Takımda iyi bir teknik adam ve çok büyük isimler var. Sadece kupalar kazanmak istiyorum. Sahada her şeyimi vereceğime söz veriyorum.” Suudi Ligi’nin sürekli olarak geliştiğini vurgulayan Akçiçek, “Al Hilal olarak dünyaya geliştiğimizi gösteriyoruz. Kulüpler Dünya Kupası’nda Manchester City’i yendik. Bütün kupaları kazanmak istiyorum.” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ

Haberler

Barışa Çağrı Sergisi Açıldı

Antalya Sanatçılar Derneği, 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında 'Barışa Çağrı' sergisini sanatseverlere sunarak dünya barışına dikkat çekmeyi amaçladı. Sergide 30 eser yer alıyor.
Haberler

Malatya’da Tır-Traktör Kazası: 1 Yaralı

Malatya-Kayseri karayolunda arıza nedeniyle duran tıra çarpan traktör sürücüsü yaralanarak hastaneye sevk edildi.

