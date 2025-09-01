Yusuf Akçiçek Al-Hilal’e Geçti

YUSUF AKÇİÇEK YENİ BİR DÖNEME ADIM ATIYOR

Fenerbahçe’nin 19 yaşındaki stoperi Yusuf Akçiçek, kariyerindeki yeni bir döneme geçiş yapıyor. Genç futbolcu, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal’a transferiyle hem kulüp hem de kişisel futbol yolculuğunda önemli bir değişiklik yaşayacak. Al-Hilal, Fenerbahçe’nin genç savunmacısını kadrosuna kattı ve sağlık kontrollerini başarıyla tamamladıktan sonra 4 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFERIN DETAYLARI NETLEŞTİ

Yusuf Akçiçek’in yeni kulübünde yıllık 6 milyon euro kazanacağı öğrenildi. Transferin mali şartları da belli oldu; Al-Hilal, bu transfer için Fenerbahçe’ye 22 milyon euro ödeme yapacak. Ayrıca, sarı-lacivertli kulüp, Yusuf’un olası bir sonraki satışından yüzde 15 pay alacak.

Yusuf Akçiçek, Fenerbahçe formasıyla 27 resmi maçta görev alarak 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Genç stoper, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin de ilgisini çekmeyi başardı.