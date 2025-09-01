Haberler

Yusuf Akçiçek Al-Hilal’e Geçti

YUSUF AKÇİÇEK YENİ BİR DÖNEME ADIM ATIYOR

Fenerbahçe’nin 19 yaşındaki stoperi Yusuf Akçiçek, kariyerindeki yeni bir döneme geçiş yapıyor. Genç futbolcu, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal’a transferiyle hem kulüp hem de kişisel futbol yolculuğunda önemli bir değişiklik yaşayacak. Al-Hilal, Fenerbahçe’nin genç savunmacısını kadrosuna kattı ve sağlık kontrollerini başarıyla tamamladıktan sonra 4 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFERIN DETAYLARI NETLEŞTİ

Yusuf Akçiçek’in yeni kulübünde yıllık 6 milyon euro kazanacağı öğrenildi. Transferin mali şartları da belli oldu; Al-Hilal, bu transfer için Fenerbahçe’ye 22 milyon euro ödeme yapacak. Ayrıca, sarı-lacivertli kulüp, Yusuf’un olası bir sonraki satışından yüzde 15 pay alacak.

Yusuf Akçiçek, Fenerbahçe formasıyla 27 resmi maçta görev alarak 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Genç stoper, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin de ilgisini çekmeyi başardı.

ÖNEMLİ

Haberler

Organize İşler Dizi Olarak Geliyor

Türk sinemasının sevilen komedi filmi 'Organize İşler', bu kez dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor. 'Organize İşler Karun Hazinesi' adlı dizinin çekimleri 25 Eylül'de start alacak.
Haberler

Balıkesir’de DEAŞ Operasyonunda Tutuklama Yapıldı

Balıkesir'de gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ ile bağlantılı bir şahıs gözaltına alındı ve tutuklandı. Emniyet, terörle mücadeleye devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.