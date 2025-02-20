Yusuf Akçiçek Avrupa Devlerinin Radarında

AVRUPA DEVLERİ YUSUF AKÇİÇEK İÇİN BİR ARADA

Aralarında Bayern Münih’in de bulunduğu dört Avrupa kulübünün scoutları, bu akşamki Anderlecht- Fenerbahçe karşılaşmasında Yusuf Akçiçek’i izlemek için bir araya geliyor.

Fenerbahçe’de forma giymeye başladığı günden itibaren gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Yusuf Akçiçek, birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekiyor. Sarı-Lacivertli ekibin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho’nun özel olarak üzerine titrediği 19 yaşındaki stoper için büyük kulüpler sıraya girmiş durumda.

YUSUF’UN PERFORMANSI MERCEK ALTINDA

Avrupa’nın tanınmış scoutları, Anderlecht ile oynanan ilk maçta iyi bir performans sergileyen genç futbolcuyu Belçika’da yapılacak rövanş maçında yakından takip edecek. Talihli stoperin geleceği, bu maçta göstereceği performansa bağlı olacak.