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Yusuf Akçiçek Avrupa Kulüpleri Tarafından İzleniyor

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FENERBAHÇE’DE TRANSFER GÜNDEMİ

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hızla devam ediyor. Takımda yer alacak futbolcuların yanı sıra, kadrodan ayrılacak oyuncular da dikkat çekiyor. Kulislere yansıyan son bilgilere göre, Fenerbahçe’nin genç futbolcularından Yusuf Akçiçek’in birçok Avrupa kulübü tarafından ilgiyle takip edildiği öğrenildi.

AVRUPA KULÜPLERİNDEN YUSUF AKÇİÇEK’E İLGİ

Bologna, Marsilya ve Stuttgart gibi takımların, Yusuf Akçiçek transferi konusunda istekli olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe, 19 yaşındaki bu futbolcusundan en az 25 milyon euro bir transfer bedeli bekliyor. Bu durum, hem kulüp hem de oyuncu için önemli fırsatlar sunuyor.

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