Yusuf Akçiçek Avrupa Kulüplerinin Gözdesi

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızlandırmayı sürdürüyor. Takıma katılacak futbolcular kadar, kadrodan ayrılacak isimler de dikkat çekiyor. Kulislerden yapılan paylaşımlara göre, takımın genç yeteneklerinden biri olan Yusuf Akçiçek, birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekiyor.

AVRUPA KULÜPLERİ DEVREDE

Yusuf Akçiçek için Bologna, Marsilya ve Stuttgart gibi kulüplerin istekli olduğu ifade ediliyor. 19 yaşındaki genç futbolcuya Fenerbahçe’nin beklentisi ise en az 25 milyon euro seviyesinde. Bu durum, genç oyuncunun gelecekteki potansiyelini gözler önüne seriyor.