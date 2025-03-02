Yusuf Akçiçek Devleri Peşine Takıyor

YUSUF AKÇİÇEK’İN YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun göreve gelmesiyle birlikte A takımda daha fazla süre bulan ve bu şansı iyi değerlendiren 19 yaşındaki Yusuf Akçiçek, Avrupa’nın güçlü ekiplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Genç futbolcunun gözbebeği haline gelen son ekip, İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham oldu. Tottenham’ın, 2 Mart Pazar günü Kadıköy’de yapılacak Antalyaspor maçında scout ekiplerinin Yusuf’u izleyeceği öğrenildi. Daha önce Bundesliga ekipleri Bayern Münih ve Bayer Leverkusen de genç stoperi takibe alıp maçlarını izledi.

MOURINHO’DAN YUSUF’A DESTEK

Galatasaray ile oynanan derbi maçında 90 dakika sahada kalan Yusuf, bu dev karşılaşmayı izleyen birçok scoutun dikkatini çekmeyi başardı. Mourinho, Yusuf Akçiçek hakkında “Oynamaya başlamadan önce de belirtmiştim. Bir gün oynadığında en iyi cevabını sahada vereceğini söyledim. Her gün yapmış olduğu çalışmaların karşılığını veriyor. Ama ona dikkat etmem gerekiyor. Bu futbol ülkesinde insanlar oyuncuları yukarı çıkardıkları gibi aşağıya da çekiyorlar” şeklinde ifadeler kullandı.

ANTALYASPOR MAÇI ÖNCESİKİ İSTATİSTİKLER

Yusuf Akçiçek, Antalyaspor maçı öncesinde bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 13 maça çıktı. Teknik direktör Jose Mourinho’nun özenle dikkat ettiği genç stoper, bu karşılaşmalarda toplamda 715 dakika sahada kaldı. 19 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Galatasaray altyapısından sonra Fenerbahçe ile anlaşan Yusuf’un sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.