Yusuf Akçiçek: En Büyük Hedeflerimden Biri

FENERBAHÇE’YE ÖNEMLİ MAÇ ÖNCESİ İDDİALI AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin son haftasında Danimarka ekibi Midtjylland ile karşılaşacak. 30 Ocak Perşembe günü gerçekleşecek mücadele, MCH Arena’da TSİ 23.00’te başlayacak. Karşılaşma öncesinde genç oyuncu Yusuf Akçiçek, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

GALİBİYET HEDEFİ

Akçiçek, takım olarak galibiyet hedefleri olduğunu vurguladı. “Yarın zorlu bir maçımız var. Buraya 3 puan almaya geldik. İyi oyunla galibiyet alıp Play-Off’a kalmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

KOÇUN GÜVENİ

Ayrıca, Akçiçek, hocasının kendisine verdiği güveni de dile getirdi. “Hocamızın bana verdiği güvenle beraber yarın elimden gelenin en iyisini yapacağım” ifadelerini kullandı.