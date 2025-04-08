Yusuf Akçiçek İçin Brentford Teklifi Var

TRANSFER İTİRAFI

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun gelişiyle öne çıkan ve performansıyla pek çok büyük kulübün ilgisini çeken Yusuf Akçiçek için ilgi çekici bir transfer açıklaması yapıldı. İngiltere Premier Lig takımlarından Brentford’un kulüp direktörü Lee Dykes, Sports Digitale’e verdiği demeçte, Yusuf’u 2024-2025 sezonunun başlangıcında transfer etme planları olduğunu ifade etti. Dykes, “Yusuf Akçiçek’i 12 ay boyunca izledik. Onu önce Brentford B takımına almak için harekete geçtik. Yusuf o zamanlar herkesin hedefinde değildi” dedi.

MOURINHO ETKİSİ

Brentford yöneticisi Dykes, genç stoper hakkında devamında “Sonra Mourinho onu gerçekten sevdi ve takımda tutmak istedi” sözlerini ekleyerek bilgi verdi. Yusuf Akçiçek, bu sezon Fenerbahçe formasıyla bütün yarışmalarda 17 maça çıktı ve toplamda 1060 dakika sahada kaldı. Genç stoper, bu mücadelelerde 2 gol atıp 1 asist yaparak dikkat çekti.

GELECEK VAADİ EDEN YETENEK

A Milli Takım’a da yükselen 19 yaşındaki Yusuf’un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar sürüyor. Bu durum, onun gelecekteki başarıları ve olası transferleri açısından önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.