Yusuf Akçiçek’in Piyasa Değeri Hızla Yükseldi

YUSUF AKÇİÇEK’İN YÜKSELEN DEĞERİ

Fenerbahçe’deki teknik direktör Jose Mourinho’nun dikkatle takip ettiği genç stoper Yusuf Akçiçek, adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Transfermarkt, Süper Lig’deki futbolcuların piyasa değerlerinde yaptığı güncellemeler sonucunda, birçok büyük Avrupa kulübünün ilgisini çeken Yusuf’un değerinde kayda değer bir artış yaşandığını bildirdi.

PİYASA DEĞERİNDEKİ ARTIRIM

Yusuf Akçiçek’in piyasa değeri 150 bin eurodan 5.5 milyon euroya yükselerek dikkatleri üzerine çekti. Böylece genç stoperin değerinde yüzde 3566.7’lik bir artış sağlanmış oldu. Süper Lig’deki son güncellemede piyasa değerini en çok artıran futbolcu olmayı başaran Yusuf, performansıyla büyük kulüpleri kendine çekiyor. Ayrıca, yakın zamanda A Milli Takım’dan da davet aldığı biliniyor.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

19 yaşındaki oyuncu, 5.5 milyon euroluk piyasa değeriyle profesyonel futbolculuk kariyerinin en yüksek değerine ulaşmış oldu. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla farklı kulvarlarda toplamda 16 maça çıkan Yusuf, 970 dakika boyunca sahada kaldı. Bu karşılaşmalarda 2 gol atıp 1 asist yaparak dikkat çekti. Genç stoperin Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.