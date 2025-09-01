Gündem

Yusuf Akçiçek Resmen Al Hilal’de

TRANSFERDE HAREKETLİ GÜNLER

Fenerbahçe’de transfer süreci hız kazanmaya devam ediyor. Kulüp, üst üste iki transfer açıklamasının ardından bu kez bir ayrılığın duyurusunu yaptı.

YUSUF AKÇİÇEK AL HILAL’E GEÇTİ

Sarı-lacivertli ekipten stoper oyuncusu Yusuf Akçiçek ile yollar ayrıldı. Al Hilal’in Fenerbahçe’ye transfer için 22 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi. Ayrıca, Yusuf Akçiçek’in gelecekteki satışlarından elde edilecek kârın yüzde 15’inin Fenerbahçe’ye aktarılacağı kaydedildi.

TEŞEKKÜR VE BAŞARILAR DİLEĞİ

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Yolun Açık Olsun Yusuf Akçiçek. Futbol Akademimizden yetişen futbolcumuz Yusuf Akçiçek’in transferi konusunda Al Hilal Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre kulübümüze 22 milyon Euro net transfer bedeli ödenecek olup, oyuncunun sonraki satışından elde edilecek net tutarın %15’i kulübümüze aktarılacaktır. Yusuf, altyapımızdan A Takımımıza uzanan yolculuğunda kısa sürede camiamızın sevdiği bir isim olmuş ve sahadaki mücadelesiyle kalplerimizde iz bırakmıştır. Kendisine kulübümüze bugüne kadar verdiği emek ve katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz.” ifadeleri yer aldı.

