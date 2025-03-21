Yusuf Akçiçek Süper Lig’de Değerini Arttırdı

YUSUF AKÇİÇEK’İN HIZLA ARTTIĞI PİYASA DEĞERİ

Fenerbahçe’nin genç savunmacısı Yusuf Akçiçek, Transfermarkt’ın en son güncellemesiyle birlikte Süper Lig’deki piyasa değerini en çok artıran futbolcu oldu. Sezon başlangıcında Jose Mourinho’nun tercihiyle kadroda yer alan 19 yaşındaki stoper, sahadaki performansıyla değerini tam 35 kat artırarak kayda değer bir çıkış sergiledi.

DEĞER ARTIMI YÜZDE 3566,7

Transfermarkt verilerine göre, Akçiçek’in piyasa değeri 150 bin eurodan 5,5 milyon euroya yükseldi. Yüzde 3566,7’lik bir değer artışı ile kariyerindeki en büyük sıçramayı gerçekleştiren genç yetenek, bu başarısıyla Osimhen, Barış Alper ve Yunus Akgün gibi oyuncuları geride bıraktı. Fiziksel üstünlüğü ve oyun zekasıyla dikkat çeken 1.93 boyundaki stoper, performansıyla yalnızca Fenerbahçe camiasında değil, A Milli Takım düzeyinde de kendini göstermeyi başardı.

MİLLİ TAKIMA DAVET ALDI

Teknik direktör Vincenzo Montella’nın dikkatini çeken Akçiçek, milli takıma davet edilerek önemli bir gurur yaşadı. Bu yükselişiyle Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Yusuf Akçiçek’in geleceği ise merak ediliyor. Mourinho’nun güvendiği genç yetenek, bu formunu koruması halinde yakın zamanda Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin transfer listesine girebilir. Bu gelişme, Fenerbahçe taraftarlarını sevindirirken, Yusuf’un gelecekte Türk futbolunun en önemli savunma oyuncularından biri olabileceğinin sinyalini veriyor. Süper Lig’de böyle büyük bir değer artışı elde eden genç yeteneğin, bu çıkışı sürdürebilip sürdüremeyeceği ise büyük bir merak konusu.