Yusuf Akçiçek Suudi Arabistan’a transfer oluyor

YUSUF AKÇİÇEK SUUDİ ARABİSTAN’A GEÇİYOR

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Fenerbahçe’nin 19 yaşındaki yetenekli futbolcusu Yusuf Akçiçek, kariyerine Suudi Arabistan’da devam edecektir. Yağız Sabuncuoğlu’nun verdiği bilgiye göre, Suudi Arabistan kulübü Al Hilal, Fenerbahçe ile Yusuf Akçiçek’in transfer şartları üzerinde mutabakata vardı.

TRANSFER DETAYLARI

Habere göre, Al Hilal, Yusuf Akçiçek transferi için Fenerbahçe’ye 22 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca, ilerideki satışlardan %15 oranında pay verileceği de belirtiliyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 19 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar sürüyor. Fenerbahçe kariyerine 27 maçla başlayıp, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergileyen stoper, yeni kulübünde başarı elde etmeyi hedefliyor.