Yusuf Akçiçek Suudi Arabistan’a transfer oluyor

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Fenerbahçe’nin 19 yaşındaki yetenekli futbolcusu Yusuf Akçiçek, kariyerine Suudi Arabistan’da devam edecektir. Yağız Sabuncuoğlu’nun verdiği bilgiye göre, Suudi Arabistan kulübü Al Hilal, Fenerbahçe ile Yusuf Akçiçek’in transfer şartları üzerinde mutabakata vardı.

TRANSFER DETAYLARI

Habere göre, Al Hilal, Yusuf Akçiçek transferi için Fenerbahçe’ye 22 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca, ilerideki satışlardan %15 oranında pay verileceği de belirtiliyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 19 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar sürüyor. Fenerbahçe kariyerine 27 maçla başlayıp, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergileyen stoper, yeni kulübünde başarı elde etmeyi hedefliyor.

İsrail’in Gazze Saldırısı Endişeleri Artıyor

İsrail'in Gazze'deki yoğun nüfuslu bölgelere olası saldırı planları, bölge halkında büyük bir kaygı ve belirsizlik yaratıyor. Gazzeliler, yerinden edilme korkusu yaşıyor.
Dışişleri Bakanı H. Fidan, Ankara’da Buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih el-Feyyad ile görüşme gerçekleştirdi.

