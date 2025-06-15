Yusuf Akgül, Diyarbakır’da MÜSİAD Toplantısı’na Katıldı

DİYARBAKIR’DA BAŞKANLAR TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Antalya Şube Başkanı Yusuf Akgül, Diyarbakır’daki MÜSİAD Başkanlar Toplantısı’na katıldı. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Genel Başkan Burhan Özdemir’in önderliğinde düzenlenen toplantıda “Terörsüz Türkiye” vizyonunu ön plana çıkardı. Bu önemli buluşmaya Antalya Şube Başkanı Akgül de katılım gösterdi.

MÜSİAD’IN HEDEFLERİ VE PLANLARI

Toplantı sonrasında görüşlerini paylaşan Akgül, MÜSİAD’ın sadece izlemekle kalmayıp, sorumluluk üstlenen ve sahada aktif rol alan bir yapı olduğuna vurgu yaptı. Toplantıda alınan kararlar çerçevesinde şu adımlar atılması hedefleniyor: “Bölgesel kalkınmayı desteklemek için özel çalışma grupları oluşturulacak. MÜSİAD bünyesindeki Müstakil Girişim Sermayesi Yatırım Fonu aracılığıyla bölgeye yatırım teşvik edilecek. Tarım, ticaret ve turizm sektörleri başta olmak üzere toplam 16 sektörde aktif faaliyetler yürütülecek. Ayrıca, gençlerin istihdamına yönelik olarak meslek liseleri ve hamilik programları devreye alınacak.”

Yusuf Akgül, “Bölgesel kalkınmayı önceleyen, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren her adımın destekçisiyiz. Ülkemizin her köşesinde üretimin, istihdamın ve umudun yükselmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz” şeklinde açıklama yaptı.