Yusuf Aydın’a Bursa’da Müebbet Hapis Cezası Verildi

Bursa’da 3 katlı binanın çatısından kavga eden kişilere beton parçası atarak Ramadan Bayar’ın (65) ölümüne yol açan Yusuf Aydın (21), yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, verilen cezayı ‘haksız tahrik indirimi’ uygulayarak 18 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi’nde, 2023 Aralık ayında Aydın, kavga gerekçesiyle yardım istediği arkadaşları Uğur (21) ve Hüseyin Balta (22) kardeşlerin aracını çalıp kaçtı. Balıkesir’e yönelen Aydın, aracın yakıtının bitmesi üzerine kendini polise ihbar etti. Gözaltına alınan Aydın, denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı. Olaydan bir ay sonra, 16 Ocak 2024’te Hüseyin ve Uğur Balta ile karşılaşan Aydın, otomobil hırsızlığı nedeniyle başlayan tartışmadan sonra tarafların aileleri de olaya müdahil oldu.

BETON PARÇASI RASTGELE ATILDI

Annesi Nuran Aydın ile birlikte evlerinin çatısına çıkan Yusuf Aydın, burada bulduğu beton parçalarını kavgaya karışan kalabalığın üzerine attı. Bu sırada, eşi Mevlüde Bayar (49) ve oğlu Umut Bayar (33) ile beraber kavgayı ayırmaya çalışan Ramadan Bayar, başına isabet eden bir beton parçasıyla yere yığıldı. Olayı haber alan jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri, iki çocuk babası olan Ramadan Bayar’ın kalbinin durduğunu tespit etti. Kalp masajıyla hayata döndürülen Bayar, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak burada hayatını kaybetti. Aydın, olay yerinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.

KAVGA BÜYÜDÜ

‘Kasten öldürme’ suçlamasıyla Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Yusuf Aydın, duruşmada yaptığı savunmada, Uğur ve Hüseyin Balta kardeşlerle aralarında sürtüşme olduğunu, bu nedenle tartışmanın kavgaya dönüştüğünü ifade etti. Aydın, iki kardeş tarafından darbedildiğini ve olayın ailelerin müdahalesiyle şiddetlendiğini belirterek, ‘Olay günü anneannemin evine gittiğimde Uğur ve Hüseyin ile kavga ettiklerini, üzerlerine kapıyı kapattığımda camların kırıldığını’ söyledi.

ORTAMI YUMUŞATMAK İÇİN BETON ATTIM

Olay sırasında çatıda bulunarak kavgayı durdurmaya çalıştığını belirten Aydın, ‘ortamı yumuşatmak için eline geçirdiği beton parçasını aşağıya attığını’ ifade etti. Olayın kurbanı için duyduğu üzüntüyü dile getirerek, ‘amacının birini öldürmek olmadığını’ vurguladı. Uğur ve Hüseyin Balta ile tartışmaya karışan diğer sanıklar hakkında da davada mütalaa verildi. Tutuksuz yargılanan sanıkların ‘darp’ suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle yargılanması istendi.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Davanın karar duruşmasında Aydın son sözünde ‘isteyerek ölüme neden olmadığını, sadece kendisini korumak istediğini’ belirtti. Avukatı ise Aydın’ın yaşadığı tehdit ve saldırılara dikkat çekerek, müvekkilinin olay anında panik içinde beton parçasını attığını söyledi. Mahkeme heyeti, Yusuf Aydın’a ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası vererek, haksız tahrik indirimi uygulayarak cezasını 18 yıla indirdi. Tutukluluk halinin devamına karar verildi.