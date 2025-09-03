Yusuf B. Tabancayla Erdal’ı Yaraladı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Aksaray’da, Yusuf B. (50) eski iş yerinde alacağını istemek amacıyla gittiği sırada iş yeri sahibi Erdal Parla’yla (41) tartışmaya başladı. Olay, saat 09.00 sularında Yeni Sanayi Sitesi’ndeki bir alüminyum atölyesinde meydana geldi. Yusuf B., tartışma sırasında yanında bulundurduğu tabancayla Erdal Parla’nın bacaklarına ateş ederek onu yaraladı.

KURŞUNLARIN DAVRANIŞI VE YARALANAN ÇALIŞAN

Ateş edilen kurşunlardan bazıları yere sekti ve o anda iş yerinde bulunan çalışan Yunus Özdemir’in (23) sol ayağına isabet etti. Bu durumda hem Erdal Parla hem de Yunus Özdemir yaralandı.

AÇIKLAMA VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Olayın duyulması üzerine çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa süre içinde sağlık ve polis ekipleri, olay yerine intikal etti. Sağlık görevlileri, ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürerek tedavi sürecini başlattı.

TUTUKLAMA VE YAKALAMA

Yusuf B. olay yerinden taksiyle kaçmış olmasına rağmen, polis ekipleri tarafından Aksaray-Ankara kara yolunda yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.