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Yusuf Baba Türbesi Bakım Bekliyor

YUSUF BABA TÜRBESİ’NDEKİ EKSİKLER HALA GİDERİLMEDİ

Adıyaman’da yer alan Yusuf Baba Türbesi’ne gelen vatandaşlar, buradaki eksikliklerin giderilmesini ve gerekli bakımların yapılmasını bekliyor. Kotur Köyü yakınlarında bulunan türbeye gelenler, mevcut eksiklikler hakkında endişelerini dile getiriyor ve bu durumun bir an önce çözüme kavuşturulmasını talep ediyor.

TÜRBENİN BAKIMI GEÇİKİYOR

Türbeye uzun bir süre boyunca bakım yapılmadığını belirten vatandaşlar, “Burası vatandaşların uğrak olarak geldiği bir türbedir ama ne yazık ki türbede birçok eksik mevcuttur. Türbe etrafında peyzaj çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Türbede tadilattan geçirilip aynı zamanda buralara da vatandaşların oturabilmesi için banklar da lazımdır. Bunun gibi birçok eksikler bulunmaktadır. Yardımsever vatandaşlardan ve yetkililerimizden bu konuda yardım istemekteyiz” diyor.

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