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Yusuf Baydur Türkiye Birincisi Oldu

BİTLİS’TEN YARIŞMAYA KATILAN SPORCULAR BAŞARI ELDE ETTİ

İşitme Engelliler Federasyonu’nun düzenlediği atletizm yarışmalarında, Bitlisli sporcu Yusuf Baydur iki kulvarda Türkiye birincisi oldu. Antalya’da gerçekleştirilen İşitme Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonasına, Bitlis’ten katılan sporcular Yusuf Baydur ve Muhammed Emin Geylani de yer aldı.

Yarışmanın ilk gününde bin 500 metre koşusunda Yusuf Baydur birinci olarak başarı elde etti. Aynı yarışmada, Muhammed Emin Geylani de üçüncülük kazandı. İkinci gün, Yusuf Baydur 3 bin metrede birinciliği elde ederken, Muhammed Emin Geylani 800 metrede üçüncü oldu.

Antrenör Hıdır Aydın, konuyla ilgili açıklama yaparak, Türkiye’nin hemen hemen her ilinden katılım sağlandığını ifade etti. Aydın, çekişmeli geçen yarışmada Türkiye birinciliği kazanmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

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