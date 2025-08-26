Yusuf Bayraktar Arnavutköy’de kayboldu

YAŞLI ADAMIN KAYBOLUŞU

15 Ağustos’ta Arnavutköy’de kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Bayraktar’ı bulma çalışmaları sürüyor. Bayraktar’ın kaybolmadan önce Arnavutköy Devlet Hastanesi karşısındaki ormanlık alana girdiğini gösteren güvenlik kamera görüntüleri elde edildi. Bu görüntüler üzerine arama çalışmaları bu bölgeye odaklandı.

ARAMA ÇALIŞMALARININ YOĞUNLAŞMASI

Bayraktar’ın bulunması amacıyla, AFAD ekipleri ve sivil toplum kuruluşlarının gönüllü ekiplerinden oluşan gruplar ormanlık alanda 11 gündür faaliyet yürütüyor. Elde edilen kamera kayıtları, ekiplerin arama çalışmalarında önemli bir gelişme sağladı. Şu an için arama çalışmaları, kaybolduğu bölgedeki yoğunlaşan çabalarla devam ediyor.