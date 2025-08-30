Yusuf Bayraktar Ormanlık Alanda Bulundu

KAYBOLAN YAŞLI ADAMIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Arnavutköy’de 15 gün önce kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Bayraktar’ın cansız bedeni, ormanlık alanda bulundu. Ekiplerin, 2 saatlik bir çaba ile ulaştığı cenaze daha sonra Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bayraktar, 15 Ağustos’ta kaybolmuştu.

ARAMA ÇALIŞMALARI YOĞUNLAŞTI

Yusuf Bayraktar’ın bulunması için AFAD ekipleri ve sivil toplum kuruluşlarının gönüllü ekipleri arama faaliyetlerine katıldı. Ekipler, kaybolan Bayraktar’ın Arnavutköy Devlet Hastanesi karşısındaki ormanlık alana girdiğini gösteren güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Bu bilgi doğrultusunda, arama çalışmaları bu bölgede sıklaştırıldı.

CENAZE SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Hacımaşlı Mahallesi’ndeki ormanlık alan üzerinde arama yapan ekipler, öğle saatlerinde Bayraktar’ın cansız bedenine ulaştı. Cenaze, ekiplerin 2 saatlik yoğun çabasının ardından bulunduğu noktadan çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili savcılık ve polis ekipleri olay yeri incelemesi gerçekleştirdi. Bayraktar’ın cenazesi, Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.