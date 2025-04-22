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Yusuf Baysal Anadolu Lisesi Turnuva Düzenledi

FUTBOL TURNUVASI DÜZENLENDİ

Adana’nın Kozan ilçesinde, Yusuf Baysal Anadolu Lisesi, Ramazan Bayramı dönüşünde ailesiyle yaşadığı trafik kazasında hayatını kaybeden öğrenci Bedirhan Güleç anısına bir futbol turnuvası gerçekleştirdi. Bu anlamlı etkinliğe, 16 sınıf eleme usulüyle katıldı ve turnuva, başlama vuruşuyla başladı.

ANMA VE UNUTMAYI HEDEFLİYOR

Okul Müdürü Hüseyin Şimşek, “Bayram dönüşü elim bir kazada ailesiyle birlikte hayatını kaybeden öğrencimiz Bedirhan Güleç adına böyle bir turnuva düzenlemek istedik. Aslında 3 Mayıs Türkçülük Günü için bir şenlik planlıyorduk. Ancak öğrencimizin kırkı henüz çıkmadığı için bu programı iptal ettik. Yerine, öğrencilerimizin sınıflardan gelen talebiyle bu anlamlı turnuvayı hayata geçirdik” diye belirtti.

Bu turnuva ile öğrenciler, Bedirhan Güleç’i anarken, aynı zamanda dostluk ve spor ruhunu da pekiştirdi.

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